TİKA'dan KKTC'de trafik güvenliğine katkı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Trafik Kazalarını Önleme Derneğine çarpma ve devrilme simülatörü hibe edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Trafik Kazalarını Önleme Derneğine çarpma ve devrilme simülatörü hibe edildi.

TİKA Lefkoşa Program Ofisi tarafından KKTC'de her yıl onlarca cana mal olan trafik kazaları konusunda farkındalığın artırılması için temin edilen çarpma ve devrilme simülatörü, dernek yetkililerine, "Emniyet Kemeri Eğitim Simülatörü" projesinin tanıtım etkinliği sırasında teslim edildi.

KKTC Trafik Kazalarını Önleme Derneği Eğitim Alanı'nda gerçekleştirilen teslim törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı ile diğer yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, birikimlerin ve tecrübelerin paylaşılmasının önemine dikkat çekerek sürücülere ve eğitenlere katkı sağlamanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi KKTC'de de trafik kazaları oluyor. Siz yıllardan beri bunların azalabilmesi için çeşitli çalışmalar yapıyorsunuz. Size teşekkür ediyorum. Bu yoğunluk içerisinde trafik kazalarında arzu ettiğimiz azalmayı göremiyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmaları bu anlayışla devam ettirmek lazım." dedi.

Yolların düzenlenmesi, çevre yollarının açılması ve altyapıya yapılacak yatırımlarla KKTC'deki standartların yükseleceğini ve kazaların azalacağını kaydeden Tatar, sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Tatar, TİKA'ya KKTC'deki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Üstel, trafik kazalarının ülkenin kanayan yarası olduğunu ve trafikte insanları bilinçlendirmek için bugün önemli bir projenin başladığını söyledi.

Üstel, "Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine ve TİKA'ya yürekten teşekkür ediyorum. 2012'den beri sürüncemede olan bir proje 2020'de hayat buluyor. Bu tip projelere ülkemizin çok ihtiyacı vardır ve her ilçede yer alması gerekmektedir. Her gün trafik kazalarında yaşanan ölümler dolayısıyla üzülüyoruz ve bunun sıkıntısını yaşıyoruz." diye konuştu.

"TİKA'nın projeleri çok daha büyük boyutlarda ortaya konulacak"???????

Büyükelçi Başçeri, trafik kazalarının, herkesin haberini aldığında içi burkulan ve yaşanmadığı süreci ne olduğunu anlamada zorluk çekilen olaylar olduğunu kaydetti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneğine yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Başçeri, bugün teslimatı yapılan çarpma ve devrilme simülatörünün trafik kazalarını önlemek için kullanıldığını ve okullarda verilecek trafik eğitiminde de kullanılacağını kaydetti.

Başçeri, "TİKA'ya da bu vesileyle teşekkür ederim. Bir yıldan fazladır buradaki bazı projelere imza atıyorlar. Önümüzdeki dönemde TİKA'nın projelerinin çok daha büyük boyutlarda ortaya konulacağının da şimdiden müjdesini veriyorum." diye konuştu.

TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, çok güzel bir projeye katkı vermenin mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti.

Küçükçavuş, "TİKA, trafik güvenliği konusunda farklı ülkelerdeki farklı projelere destek vermiştir. Bunlar içerisinde trafik altyapısının desteklenmesi, trafik polislerinin eğitimi veya donanım desteği sağlanması ilk aklıma gelenlerden. Bu anlamda KKTC'de bir ilk olarak bu projeye önem verdik ve bu projeyi KKTC'ye kazandırmış olduk." dedi.

Dernek Başkanı Avcı, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçirdiğini ancak yollardaki can güvenliğinin de herkes için önemli olduğunu kaydetti.

Avcı, KKTC'deki kazaların önlenmesi için birçok çalışma yaptıklarını ve talep eden herkese bu konuda eğitim verdiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından çarpma ve devrilme simülatörünün tanıtımı yapıldı. Simülatörden öğrenciler ve sürücü adaylarının yararlanması, bu sayede trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan