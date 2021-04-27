TİKA'dan Kırgızistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
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TİKA'dan Kırgızistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

TİKA'dan Kırgızistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında, Kırgızistan'da 3 bin aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında, Kırgızistan'da 3 bin aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başladı.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, içinde hurma, makarna, ay çiçek yağı, un, pirinç, çay, ve şeker gibi temel gıda maddeleri bulunan ve maske ile antiseptikten oluşan yardım kolisini Kırgız Kızılayına teslim etti.

Dağıtım alanında, Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay tutalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz", Ahi Evren'in "Ahinin eli, kapısı, sofrası açık olmalı" ve Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözlerinin bulunduğu Türkçe ve Rusça yazılı afişler açıldı.

Kırgızistan Kızılay Başkan Yardımcısı Çingiz Jakıpov ile TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta, ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini dağıttı.

Jakıpov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1350 gıda kolisini yaşlılara, çok çocuklu ailelere, dul kadınlara dağıttıklarını söyledi.

TİKA ile insani ve sosyal yardımlaşma konularında işbirliği içinde olduklarını vurgulayan Jakıpov, "TİKA her yıl olduğu gibi geçen yıl gıda yardımları dışında tekerlekli sandalye ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yardımda bulundu" ifadesini kullandı.

Usta ise bu yılın, Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Hacı Bektaş Veli Yılı ve Ahi Evran Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, tarihi şahsiyetleri olan Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran'ın ölüm yıl dönümünün anısına TİKA'nın "Erenler Sofrası" olarak konsept belirlediğini anlattı.

Usta, "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında, tarihi şahsiyetlerinden ilham alarak yardımlaşma ve dayanışma ikliminin yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayında Türk insanının desteklerini tüm dünyaya din, dil, ırk ayırt etmeksizin ilettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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