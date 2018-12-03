Tika'dan Kırgızistan'daki Engelli Çocuklara Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörlüğü, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Umut Engelli Çocuk Rehabilitasyon Merkezi şubesine eşya ve onarım desteğinde bulundu.



Kırgızistan'daki sosyal yardım projelerine bir yenisini ekleyen TİKA, uzun süredir onarım ihtiyacı bulunan rehabilitasyon merkezinde yürüttüğü tamirat ve düzenleme çalışmalarını "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"ne yetiştirerek, merkezin çalışanlarını ve çocukları memnun etti.

TİKA tarafından hayata geçirilen projenin açılış törenine, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın eşi Vasilika Fırat, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Türk diplomatların eşleri ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.



Merkezde eğitim gören zihinsel, bedensel engelli ve otizmli çocukların hazır bulunduğu törende yetkililer, söz konusu projenin hayata geçirilmesine destekte bulunan Türk tarafına teşekkürlerini iletti.

Büyükelçi eşi Vasilika Fırat, engelli sandalyesinde oturan çocuklara ayrı ayrı ilgi gösterdi.

TİKA proje kapsamında engelli çocukların yatak odalarını, oturma salonunu, verandayı, mutfağı ve yemekhaneyi yeniledi. Ana binanın yanı sıra, yemekhane, gıda deposu ile çevre duvarında düzenleme çalışmaları yapıldı.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Umut Engelli Çocukların Rehabilitasyon Merkezi'ne erzak yardımı da yapıldı.

"Bu çocuklar bizim kalbimize girdi"



Yenilenmiş binanın açılışında konuşma yapan Vasilika Fırat, "Buraya il kez yaklaşık bir yıl önce ziyaret için gelmiştim. Bizi buraya büyükelçiliğin şoförü Hasan Bey getirmişti. Buradaki çocukları çok seviyoruz, hepsi bizim evlatlarımız gibi. O günden beri bu çocuklar bizim kalbimize girdi." diye konuştu.



Fırat, merkeze her türlü desteği vermeye devam edeceklerine işaret ederek, "Merkeze tadilat ve donanım desteğinde bulunan TİKA'ya ve özellikle Bişkek Program Koordinatörü Muslu'ya teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.



Muslu konuşmasında, TİKA'nın tüm dünyada engellilere yönelik destek programların mevcudiyetinden söz ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engellilere yönelik yürütülen projelere çok önem verdiğini vurguladı.

Kırgızistan'da bu tür projeleri devam ettirmeyi umduklarını dile getiren Muslu, projenin çocuklara hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu.

Kurdele kesiminin ardından Vasilika Fırat'a çiçek takdim edilirken, Muslu'ya da teşekkür plaketi sunuldu.



Umut Engelli Çocuk Rehabilitasyon Merkezi Şube Başkanı Raisa İvanovna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubemizde 15 yetişkinin kaldığını belirterek, "Aralarında zihinsel, bedensel engelli, down sendromlu, otizmli ve yetim yetişkinlerimiz var. Sayın Vasilika Fırat şubemizi ziyaret etti. Burada incelemelerde bulundu. Bizleri çok sevdi. Fırat aracılığıyla yardım için TİKA'ya başvuruda bulunduk. TİKA projeye önem gösterdi. Çok güzel bir onarım yaptılar. Tavanları ve duvarları yenilediler. Yemekhane odası ve gıda deposu ek odalar şeklinde inşa edildi. Yemekhane masa, dolap ve sandalyelerle donatıldı." dedi.

Kırgızistan'da 184 bin engelli bulunurken, bunlardan 29 binini çocuklar oluşturuyor.