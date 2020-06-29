TİKA'dan Kırgızistan'da kadın istihdamına destek
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TİKA'dan Kırgızistan'da kadın istihdamına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) İnsanlığa Yardım Vakfı (İCF) işbirliğinde Kırgızistan'da tekstil alanında mesleki eğitim ve becerinin geliştirilmesi, kadın iş gücünün üretime kazandırılması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerden gelen kadınlar için dikiş ve kalıp...

TİKA'dan Kırgızistan'da kadın istihdamına destek
29.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:49

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) İnsanlığa Yardım Vakfı (İCF) işbirliğinde Kırgızistan'da tekstil alanında mesleki eğitim ve becerinin geliştirilmesi, kadın iş gücünün üretime kazandırılması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerden gelen kadınlar için dikiş ve kalıp çıkarma kursunun verilebileceği bir atölye kurdu.

Kırgızistan'da sosyal alanda faaliyet gösteren faaliyet gösteren İnsanlığa Yardım Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen proje ile yetim, dar gelirli kadınlara yönelik düzenlenecek kurslarla meslek sahibi olmaları sağlanacak. Sosyal Sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiren Vakıf tarafından tahsis edilen bir mekanda kurulan dikiş atölyesi, düzenlenecek kurslarla tekstil sektörü için vasıflı işçi yetiştirilmesine katkı sağlamanın yanında kimsesiz ve eşlerinden ayrılmış kadınlara yönelik yeni iş imkanı sağlayacak.

Kurulan dikiş atölyesinde DesignCAD programı da öğretilerek kalıp hazırlama, hazırlanan tasarımların dijitalleştirilmesi ve hazır ürünlerin dikilmesi gibi ileri seviyede dikiş eğitimi de verilecek olup kursu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika verilecek.

Kırgızistan'da tekstil sektörü hızlı bir şekilde gelişmekte ve yetişmiş kalifiye iş gücüne ihtiyaç duyuluyor. Ülke dışında faaliyet gösteren büyük firmalara fason üretim de yapan sektör, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Resmi verilere göre sektörün yıllık ihracatı 200 milyon ABD doları civarında olup toplam 150 binden fazla kişi sektörde istihdam ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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