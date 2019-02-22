Tika'dan Kerkük'te Yanan Tarihi Kayseri Çarşısı'na Ziyaret

Türkiye Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Irak'ın Kerkük şehrinde TİKA tarafından restore edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nı ziyaret etti.

Türkiye Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Irak'ın Kerkük şehrinde restorasyonu TİKA tarafından gerçekleştirilen tarihi Kayseri Çarşısı'nı ziyaret etti. Geçtiğimiz aylarda yanan tarihi çarşıyı ziyaret eden Yıldız ve Fatih, Kerkük Valisi Rakan Sait ile beraber devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Türkiye Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız restorasyon çalışmaları hakkında, "TİKA bu konuya son derece kararlı bir şekilde başladı. Bu kararlılığında devamı olarak aslında gayet iyi yürüyor buradaki imar faaliyetlerimiz. Bizim tahmin ettiğimizden önce de tamamlanabilir ama önemli olan iki unsur var. Bir esnafların bir an önce ekmek kapılarını açıp işlerine başlamaları. İkincisi burası tarihi bir mekan, o tarihi mekanın belli bir hassasiyeti ve nezaketi var, ona da dikkat etmeye özen gösteriyoruz" dedi.

TİKA Başkanı Çam ise Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilere değinerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak hükumeti ile yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde, TİKA olarak sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak destek vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kerkük Valisi Rakan Sait ise, "Sayın Büyükelçi ve TİKA Başkanının Kerkük'e ziyaretleri yerel hükumete ve vatandaşlarımızla ilişkileri güçlendirmek için çok önemlidir" ifadesini kullandı. - KERKÜK

Kaynak: İHA