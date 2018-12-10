Tika'dan Kerkük'te Yanan Osmanlı Çarşısında Teknik İnceleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Irak'ın Kerkük kentinde 26 Kasım'da yanarak kullanılamaz hale gelen Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı'nın restorasyonu kapsamında teknik inceleme başlattı.

TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "TİKA'nın restorasyon uzman mühendisleri çarşıda inceleme yapacak." dedi.

Yanan Kayseri Çarşısı'ndaki enkaz kaldırma ve temizleme çalışmasının iki gün içinde biteceğini aktaran Esmer, restorasyon konusunda uzman mühendislerin proje ölçümleri ve inceleme raporu hazırlayacaklarını söyledi.

Esmer, "Buradaki çalışmayı TİKA, Kerkük Valiliği, Kerkük Kültür ve Tarihi Eserler Müdürlüğü ile ortaklaşa yapmaktayız. Asıl amaç buradaki Osmanlı eseri olan çarşının ilk kurulduğu günkü mimari ve tarihi dokusunu bozmadan en kısa zamanda restore etmektir." diye konuştu.

"Çarşının ana yapısının zarar görmemesi mutluluk verici"

TİKA Restorasyon Uzman Mühendisi Abdulkadir Pekşen de restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Pekşen "Çarşının aslına ve orijinaline uygun bir restorasyon yapacağız. Yaptığımız ilk incelemelerde yapının ana taşıyıcı sisteminin yangından etkilenmediğini sadece sıva katmanının aşırı kirlenmeye maruz kaldığını ve kısmen sıvalarda bozulma olduğunu tespit ettik." dedi.

"Çarşının ana yapısının zarar görmemesi mutluluk verici." diyen Pekşen, "Bu aşamada lazer tarayıcılarla yapının projelendirilmesini gerçekleştirerek aslına uygun şekilde restorasyon yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda 26 Kasım'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle çarşıda bulunan çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.

TİKA Bağdat Program Koordinatörü Esmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı için 7 Aralık'ta enkaz kaldırma çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı.