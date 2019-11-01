TİKA'dan Kenyalı polislere terörle mücadele eğitimi

01.11.2019 16:58

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği ile Kenyalı polislere yönelik "Terörle Mücadele Temel Eğitimi Kursu" düzenlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, TİKA, Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi kapsamında Türkiye'nin güvenlik alanındaki tecrübesini Kenyalı polislere aktardı.

Bu kapsamda, Kenya Ulusal Polis Teşkilatı mensubu 10 polis, ekim ayında Ankara'da düzenlenen Terörle Mücadele Temel Eğitimi Kursu'na katıldı.

Kurs çerçevesinde emniyet mensuplarına, karşılıklı olarak tecrübelerin paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirilmesi ve ülkeler arası polis ve asker teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi ve uygulamalı eğitim verildi.

Kursiyer polisler eğitimden duyduğu memnuniyetlerini dile getirerek, gelecek yıl Kenya'da da uygulamalı eğitimlere devam etmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA