TİKA'dan Kenya'ya teknik ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya Etik ve Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonuna (EACC) teknik ekipman desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya Etik ve Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonuna (EACC) teknik ekipman desteğinde bulundu.

Ekipman teslim törenine Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, EACC Başkanı Eliud Wabukala, TİKA Nairobi Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü ve EACC çalışanları katıldı.

Büyükelçi Miroğlu, TİKA'nın Kenya'daki faaliyetlerinin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine önemli katkılar yaptığına işaret etti.

Bilgisayar, bilgisayar programı, fotoğraf makinesi, ses ve ışık ekipmanını teslim ettiklerini aktaran TİKA Nairobi Koordinatörü Ümütlü de yapılan yardımla ilişkin, "Halkı bilinçlendirmek, yolsuzluğu önlemenin anahtarıdır." dedi.

EACC Başkanı Eliud Wabukala ise yapılan destek dolayısıyla Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı