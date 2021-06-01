Tika'dan Kazakistan'da İş Birliği Protokolü: "Hoca Ahmet Yesevi İzinde"
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Tika'dan Kazakistan'da İş Birliği Protokolü: "Hoca Ahmet Yesevi İzinde"

Tika'dan Kazakistan'da İş Birliği Protokolü: 'Hoca Ahmet Yesevi İzinde'
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk işbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı "Aziret Sultan" Türbesi Müdürlüğü arasında, Türk tasavvufunun öncüsü Hoca Ahmet Yesevi hakkında ortak proje ve faaliyetlere ilişkin karşılıklı iş birliği protokolü imzalandı.

Türk işbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı "Aziret Sultan" Türbesi Müdürlüğü arasında, Türk tasavvufunun öncüsü Hoca Ahmet Yesevi hakkında ortak proje ve faaliyetlere ilişkin karşılıklı iş birliği protokolü imzalandı.

Başkent Nur-Sultan'da yapılan imza törenine TİKA Nur-Sultan Program Koordinatörü İsmail Gürlek, Aziret Sultan Devlet Tarihi ve Kültürel Koruma Müzesi Müdürü Nurbolat Ahmetjanov, Müzenin İlm-i Araştırmalar Bölüm Başkanı Berik Baybolov ve basın mensupları katıldı.

2021 Nisan ayının başında TİKA Nur-Sultan Ofisince Türkistan'a yapılan ziyaret kapsamında, bir dizi görüşmeler yapılmış ve Hoca Ahmet Yesevi'nin yeğeni, aynı zamanda öğrencisi olan Yusuf Ata tarafından 13. yüzyılda yazıldığı söylenen tarihi belge yerinde incelenmişti. Yaklaşık 3, 5 metre uzunluğunda olan ve Çağatayca Türkçesiyle yazılan eser Seyyid Alim isimli kişinin evinde muhafaza ediliyor.

İmzalanan protokol ile ilk aşamada Ahmet Yesevi'nin yeğenine ait olan eserin çevirisi, restorasyonu, elektronik hale getirilmesi, kitap olarak bastırılması gibi çalışmaların başlatılması hedefleniyor.

"Hoca Ahmet Yesevi İzinde" konu başlığında Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'ye ilişkin her türlü projeyi ikili iş birliği kapsamında gerçekleştirebilmek üzere muhataplarca mutabık kalındı.

Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı, iki ülke arasında işbirliği vurgusunun yapıldığı imza törenine TRT, AA, Kazakistan Cumhuriyeti Resmi Haber Ajansı Kazinform ve alt grubu baq. kz gibi haber ve yayın kuruluşları katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Tika'dan Kazakistan'da İş Birliği Protokolü: "Hoca Ahmet Yesevi İzinde" - Haberler
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