TİKA'dan Karadağ'daki hastaneye donanım desteği

03.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:58

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Karadağ'ın Sancak Bölgesi Biyelo Polye şehrinde bulunan devlet hastanesinin ameliyathane bölümünü yenileyerek donanım desteğinde bulundu.



Müslüman nüfusun yoğun olduğu Karadağ'ın Sancak bölgesindeki Biyelo Polye (Akova) şehrinde bulunan 148 yatak kapasiteli hastanede yılda ortalama 500 doğum ve bin ameliyat gerçekleştirilirken, 100 bin hastaya ücretsiz tedavi hizmeti veriliyor. 1970 yılında sağlık merkezi olarak inşa edilen ve sonrasında hastane olarak kullanılan bina, yetersiz altyapı ve tıbbi cihaz eksikliği nedeniyle sınırlı seviyede hizmet verebiliyordu. Hastanenin öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan ameliyathane bölümünün hijyenik ve modern bir yapıya kavuşturulması kapsamında ihtiyaç duyulan tadilat ve modern tıbbi cihazların temini TİKA tarafından gerçekleştirildi.



Ameliyathanenin açılış törenine Karadağ Sağlık Bakanı Kenan Hrapoviç, Biyelo Polye Belediye Başkanı Petar Smoloviç, TİKA Podgoritsa Program Koordinatörü Muhammed Ünal, Ziraat Bankası Karadağ Genel Müdürü Mustafa Şenman, Hastane Müdürü Biserka Bulatoviç ve hastane çalışanları katıldı.



Projeden dolayı TİKA'ya teşekkürlerini ileten Sağlık Bakanı Kenan Hrapoviç konuşmasında; Sağlık Bakanlığı, TİKA ve Belediye işbirliğinde hayata geçirilen proje ile Karadağ'ın kuzeyinde yaşayan vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinde istikrarlı bir döneme girildiğini, geçmişte olduğu gibi Karadağ'ın sağlık sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışıldığını ifade etti. Bakan Hrapoviç, çeşitli sebeplerden ötürü başka ülkelerde görev yapan Karadağlı doktorların ülkelerine dönmeye başladığını ve bunun her geçen gün artarak devam ettiğini belirtti.



Törende konuşan Biyelo Polye Devlet Hastanesi Müdürü Biserka Bulatoviç de sağlık hizmetlerinin sunulduğu koşulların geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yatırım yapılmasının önemli olduğunu ve bu sayede Karadağ vatandaşlarına sağlık hizmetleri konusunda istikrarlı bir gelecek sunulabileceğini aktardı.



TİKA Podgoritsa Program Koordinatörü Muhammed Ünal ise Karadağ'ın sağlık sisteminin gelişmesine yönelik verilen destekten ve Karadağlı doktorların ülkelerine dönmeye başlamış olmalarından dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Ünal, Türkiye'nin Karadağ'da sağlık alanında sadece tadilat ve donanım projeleri ile sınırlı kalmadığını, ihtiyaç duyulan doktor ve diğer sağlık personelinin yetişmesi kapsamında Türkiye Bursları aracılığı ile ücretsiz eğitim desteği verildiğini de belirtti. Türkiye'den mezun olan Karadağlı öğrencilerin ülkedeki sağlık sisteminin gelişmesine sunacakları katkıdan dolayı Türkiye'nin duyduğu memnuniyeti ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA