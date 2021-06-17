TİKA'dan Kamerun'da Yaounde I Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümüne destek
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TİKA'dan Kamerun'da Yaounde I Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümüne destek

TİKA'dan Kamerun'da Yaounde I Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümüne destek
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'da Yaounde I Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümüne bağlı açılan uygulama restoranını mutfak ekipman ve malzemeleriyle donattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'da Yaounde I Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümüne bağlı açılan uygulama restoranını mutfak ekipman ve malzemeleriyle donattı.

Kamerun'un en eski eğitim kurumlarından biri olan üniversitenin Sanat, Dil ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesindeki Turizm Otelcilik Bölümü Uygulama Restoranı törenle açıldı.

Törene, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Yaounde I Üniversitesi Rektörü Prof. Maurice Aurelien Sosso, Sanat Dil ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Christiane Felicite Ewane Epouse Essoh, TİKA Yaounde Program Koordinatörü Burak Özden ve çok sayıda öğretim görevlisi ile öğrenci katıldı.

Büyükelçi Işıkçı, dost iki ülke olan Türkiye ve Kamerun arasındaki iş birliğinin gün geçtikçe arttığını dile getirerek, öğrencilerin bu projeyle kendilerini geliştirme imkanı bulacaklarını belirtti.

Üniversite adına şükranlarını sunan Rektör Sosso ise restoranın öğrencilerin eğitimine büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

TİKA Koordinatörü Özden de öğrencilerin pratik eğitimine katkıda bulunmasının yanı sıra yemekhane olarak da faaliyet gösterecek uygulama restoranına verdikleri katkıdan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Projeyle mobilya, beyaz eşya, mutfak ekipman ve aletleri restorana hibe edilerek aynı anda 10 öğrencinin staj yapabilmesine olanak tanındı.

Yaklaşık 20 bin öğrencinin ve 300 öğretim görevlisinin faydalanacağı restoranda Turizm Otelcilik Bölümü öğrencilerince hizmet verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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