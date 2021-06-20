Tika'dan Kamerun'da Turizm Otelcilik Bölümüne Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'da Yaounde I Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Turizm Otelcilik Bölümüne bağlı uygulama restoranını mutfak ekipman ve malzemeleriyle donattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'da Yaounde I Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Turizm Otelcilik Bölümüne bağlı uygulama restoranını mutfak ekipman ve malzemeleriyle donattı.

Kamerun'un en eski eğitim kurumlarından biri olan Yaounde I Üniversitesi'nin Sanat, Dil ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Turizm Otelcilik Bölümü Uygulama Restoranı, TİKA tarafından gerçekleştirilen donanım projesinin ardından törenle faaliyete geçti.

Üniversitede gerçekleştirilen açılış törenine Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Yaounde I Üniversitesi Rektörü Prof. Maurice Aurelien Sosso, Sanat Dil ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Christiane Felicite Ewane Epouse Essoh, TİKA Yaounde Program Koordinatörü Burak Özden ve çok sayıda öğretim görevlisi ile öğrenci katıldı.

Yerel dans gösterileri ile renklenen törende konuşan Büyükelçi Işıkçı, dost iki ülke olan Türkiye ve Kamerun arasındaki iş birliğinin gün geçtikçe arttığını dile getirerek öğrencilerin bu proje ile kendilerini geliştirme imkanı bulacaklarını belirtti.

Üniversite adına şükranlarını sunan Rektör Sosso ise, söz konusu restoranın öğrencilerin eğitimine büyük katkı sağlayacağını söyleyerek Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

TİKA Koordinatörü Özden de, öğrencilerin pratik eğitimine katkıda bulunmasının yanı sıra yemekhane olarak da faaliyet gösterecek uygulama restoranına verdikleri katkıdan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Proje ile mobilyalar, beyaz eşya, mutfak ekipman ve aletleri restorana teslim edilerek aynı anda 10 öğrencinin staj yapabilmesine olanak tanındı. Yaklaşık 20 bin öğrencinin ve 300 öğretim görevlisinin faydalanacağı restoranda Turizm Otelcilik Bölümü öğrencileri tarafından hizmet veriliyor.

1962 yılında kurulan ve ülkenin bu alanda en eski eğitim kurumu olan Yaounde Üniversitesi, 1993 yılında gerçekleştirilen reform ile Yaounde I ve Yaounde II olmak üzere iki üniversiteye ayrıldı. Yaklaşık 60 bin öğrenciye sahip Yaounde I Üniversitesi bünyesinde 4 fakülte ve 17 bölüm yer alıyor.

Kaynak: Habermetre