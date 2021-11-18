TİKA'dan Kamerun'da genç istihdamına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) tarafından, Kamerun'un Akonolinga şehrindeki ekmek fırınına gençlerin eğitimi amacıyla fırıncılık ekipmanı hibe edildi.

Proje kapsamında sokakta yaşayan kimsesiz gençlere fırıncılık eğitimi sağlayan ve "Dinamik Gençlik İlerleme Derneğince" işletilen ekmek ve pasta fırını, artan kapasitesiyle faaliyet gösterecek.

TİKA tarafından hibe edilen ekipman ve malzemelerle günlük üretim 2 katına, eğitim alacak kişi sayısı ise 3 katına çıkarken bazıları madde bağımlısı olan kimsesiz gençlerin ve muhtaç kişilerin düzenli gelir elde edebilecekleri ya da kendi işlerini kurabilecekleri bir meslek sahibi olması, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve toplumla bütünleşmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde hamur yoğurma makinası, konveksiyonel fırın ve ekmek üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler hibe edildi.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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