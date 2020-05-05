TİKA'dan Kamerun'a ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ramazan yardımlarına başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ramazan yardımlarına başladı.

TİKA Yaounde Koordinatörü Mehmet Yazgan'dan edinilen bilgiye göre, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 4 ayrı kentte planladıkları gıda yardımlarından ilkini en büyük kentlerden Douala'da gerçekleştirdi.

TİKA yetkilileri, Douala'da özellikle iç göçten etkilenen mahallelerdeki 250 aileye ulaştırılmak üzere pirinç, şeker, yağ, salça, tuz, sabun ve çaydan oluşan gıda paketlerini Douala IV Belediye Başkanı Dr. Edouard Hervé Moby'nin de katılımıyla ilgili mahallelerin muhtar ve imamlarına teslim etti.

Muhtar ve imamlar, camilerde gıda malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Douala IV Belediye Başkanı Edouard Hervé Moby, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettikleri bugünlerde Türkiye'yi yanlarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını, bu gıda yardım faaliyetinin, kalkınmaya yönelik diğer projelere öncülük etmesini dilediklerini belirtti.

Dışarıdan çok fazla göç alan Douala'da eğitim ve sağlık alanında birçok ihtiyaç bulunduğuna dikkati çeken Moby, bir Kardeş Şehir Projesi ile Türkiye ile ilişkilerin daha farklı boyutlara taşınabileceğini söyledi.

Yazgan da törende yaptığı konuşmada, Kovid-19 gölgesinde geçen ramazanda paylaşmanın önemini vurguladı. TİKA'nın tüm dünyada yaptığı proje ve faaliyetleri özetleyen Yazgan, kalkınmaya yönelik projelerle Türkiye'nin Kamerun'da görünürlüğünü daha da artırmak niyetinde olduklarını kaydetti.

TİKA'nın Kamerun'daki ramazan gıda yardımı çalışmaları Yaounde, Ngaoundere ve Garoua-Boulai şehirlerinde de sürecek. Yardımlar, 1250 aileye ulaşacak.

Kaynak: AA