TİKA'dan Kamerun'a eğitim altyapısı desteği Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'da lise bitirme ve üniversite sınavlarını düzenleyen kurumun altyapısının güçlendirilmesi amacıyla teknik ekipman yardımı yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'da lise bitirme ve üniversite sınavlarını düzenleyen kurumun altyapısının güçlendirilmesi amacıyla teknik ekipman yardımı yaptı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Yaounde'deki Bakalorya Ofisinin bahçesinde gerçekleştirilen teslim törenine, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Ayşe Saraç, Kamerun Orta Öğretim Bakanı Prof. Pauline Nalova Lyonga, Bakalorya Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Catherine Ndoumbe Manga, Ofis Direktörü Minkoulou Etienne ile TİKA Yaounde Koordinatörü Mehmet Yazgan katıldı.

Törende, teknik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Kamerun'daki Bakalorya Ofisine 15 bilgisayar, 15 yazıcı, 15 inverter (elektrik akım dönüştürücüsü) ve 1 taşınabilir bilgisayar ile 2 tarayıcıdan oluşan teknik ekipman teslim edildi.

Bakan Lyonga, burada yaptığı konuşmada, Kamerun ve Türkiye arasında 2010'da cumhurbaşkanları düzeyinde karşılıklı ziyaretlerle başlayan stratejik ortaklığın, eğitim camiasına da yansımasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Kamerun'da gerçekleştirdiği faaliyetleri yakından takip ettiğini söyleyen Lyonga, bu desteğin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Saraç da Türkiye'nin insani yardımlarda dünyanın en cömert ülkesi olduğunu dile getirdi.

TİKA Yaounde Program Koordinasyon Ofisinin 2010'dan bu yana eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık, kadın istihdamı, su sanitasyonu ile insani yardımlar gibi alanlarda örnek projelere imza attığını anlatan Saraç, Bakalorya Ofisinin modernizasyonu projesi ile Kamerun'daki öğrencilerin nitelikli eğitim olanaklarına ulaşımının kolaylaşacağını kaydetti.

TİKA Yaounde Program Koordinatörü Yazgan da Kamerun'da başta eğitim olmak üzere sağlık, tarım, hayvancılık ve insani yardım alanlarında projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yazgan, Bakalorya Ofisine verilen desteğin üniversiteye giriş sınavları öncesinde kurumun hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Bakalorya Ofisi

Kamerun'da 1994'ten beri faaliyet gösteren ve Türkiye'deki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) muadili olan Kamerun Bakalorya Ofisi, sınav organizasyonlarının düzenlenmesi, öğrenci belge ve diplomalarının hazırlanması, eğitim sisteminin seviye değerlendirmesinin yapılması gibi işlevleri üstleniyor.

Kurum, her yıl yaklaşık 400 bin üniversite adayı lise öğrencisinin bitirme sınavlarını (bakalorya) ve üniversiteye girişleriyle ilgili işlemleri takip ediyor.

Kaynak: AA