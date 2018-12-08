Tika'dan Kabil Üniversitesine Gençlik Parkı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kabil Üniversitesinde Yunus Emre Gençlik Park yapımını tamamlayarak açılışını yaptı.

TİKA, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Kabil Üniversitesinde Yunus Emre Gençlik Park yapımını tamamlayarak açılışını yaptı. TİKA ve Kabil Yunus Emre Enstitüsü Müdürlüğünün koordinasyonu ve işbirliğiyle yapılan açılış töreni, Afganistan Yükseköğretim Bakanlığı temsilcileri, Üniversite Rektörü Prof. Hamidullah Faruki, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ve TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

TİKA tarafından Kabil Üniversitesi Türkoloji Bölüm Binası'nın hemen önünde 7 bin 200 metrekarelik arazide yapılan Yunus Emre Gençlik Parkı'nda iki adet kamelya, doğal taşlarla döşenen yürüyüş alanı, basketbol sahası, açık hava amaçlı spor sahası ve yeşillik alanları bulunuyor. - KABİL