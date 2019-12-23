TİKA'dan Irak'taki 15 Türkmen okuluna kırtasiye yardımı

23.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:24

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Erbil kentindeki 15 Türkmen okulunda eğitim gören öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

TİKA Irak Sorumlusu Cüneyt Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Irak'ta faaliyetleri kapsamında eğitime destek için Kerkük ve Erbil'de iki aşamalı bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Projenin ilk aşamasının Kerkük'te başladığını dile getiren Esmer, "Kerkük Türkmeneli Eğitim Vakfı ve Kerkük İl Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile TİKA olarak 1500 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıttık." dedi.

Kerkük'ten sonra Erbil'e geçtiklerini belirten Esmer, "Projenin 2'nci aşaması olarak Erbil'deyiz. Irak Türkmen Cephesi ve TİKA iş birliğiyle Erbil'de bulunan 15 Türkmen okuluna kırtasiye malzemesi ve çanta dağıtıyoruz." dedi.

Esmer, projenin öğrencilerin daha verimli eğitim alabilmesi için hayata geçirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA