Tika'dan İhtiyaç Sahibi Ailelere Kurban Yardımı - Gazze
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: TİKA tarafından finanse edilerek yapılan site TİKA görevlilerinin kurban yardımlarını dağıtması Çocuklardan detaylar Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilerek yapılan ve 2014 savaşında evleri zarar gören Gazzelilerin yerleştirildiği...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
TİKA tarafından finanse edilerek yapılan site
TİKA görevlilerinin kurban yardımlarını dağıtması
Çocuklardan detaylar Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilerek yapılan ve 2014 savaşında evleri zarar gören Gazzelilerin yerleştirildiği sitedeki ihtiyaç sahibi ailelere kurban yardımları dağıtıldı.