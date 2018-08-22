Tika'dan İhtiyaç Sahibi Ailelere Kurban Yardımı - Gazze

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TİKA tarafından finanse edilerek yapılan site

TİKA görevlilerinin kurban yardımlarını dağıtması

Çocuklardan detaylar Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilerek yapılan ve 2014 savaşında evleri zarar gören Gazzelilerin yerleştirildiği sitedeki ihtiyaç sahibi ailelere kurban yardımları dağıtıldı.