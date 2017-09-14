Tika'dan Hırvatistan'daki Tarihi Mirası Canlandıran Festivale Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın doğusunda Türk tarihini ve kültürünü canlandırmayı hedefleyen Tarda Festivali'ne destek verdi.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, festival, Hırvatistan'ın Darda kentindeki Esterhazy Kalesi'nin bahçesinde, Dola Kırsal Turizm Derneğinin organizatörlüğünde, Darda Belediyesi, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) sponsorluğunda düzenlendi.



Tarda Festivali'nin açılışında konuşan Darda Belediye Başkanı Anto Vukoje, TİKA'ya desteğinden dolayı teşekkürlerini sunarak bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin, Türkiye-Hırvatistan arasında 200 yıla yakın süren tarihi birlikteliği yeniden hatırlatmayı hedeflediğini belirtti.



Zagreb YEE Müdürü Nurullah Yavaş da Hırvatistan-Türkiye ilişkilerinin kültürel anlamda yoğunlaşmasını amaçladıklarını ve dolayısıyla da bu festivali desteklediklerini söyledi.



TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç, festivalin olduğu bölgede gelecekte tematik bir dostluk parkı inşa ederek iki ülkenin mevcut dostane ilişkilerinin somut hale gelmesini istediklerini dile getirdi.



Bölgedeki turistik cazibeyi artırmayı ve bunu, Türk kültürünün öğelerini ve tarihini anlatmak yoluyla yapmayı hedefleyen festivalde, üç gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Festival kapsamında Türk kültürü ve tarihi; seramik atölyesi, Türk yemek kültürü tanımı, çay ve baklava ikramları, Nasreddin Hoca tiyatroları ve Esterhazy Kalesi'nin mahzenlerinde gösterilen Türk filmleriyle tanıtılmaya çalışıldı.