Tika'dan Hırvatistan'daki Ksaver Huzurevi'ne Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ksaver Huzurevi'ne donanım desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ksaver Huzurevi'ne donanım desteğinde bulundu.

1997 yılında inşa edilen ve şu anda toplam 260 kişiye hizmet veren Ksaver-Zagreb Huzurevi'ne sanayi tipi çamaşır makinesi, hasta kaldırma vinci ve hasta yatakları temin edildi.

Ksaver Zagreb Huzurevi Müdiresi Snjezana Bubenik, "bu bağış, Zagreb'deki huzurevlerinden herhangi birine tek kalemde yapılan en büyük bağıştır" dedi. Bubenik, teslim töreninde yaptığı açıklamada, söz konusu desteğin, kurumun çalışmalarını kolaylaştıracağının altını çizerek Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti. Ksaver Huzurevi'nde yıllarca kullanılacak olan bu desteğin Türkiye ile Hırvatistan arasındaki büyük dostluğun güzel bir hatırlatıcısı olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Habermetre