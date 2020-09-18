TİKA'dan Hırvatistan'da 3 boyutlu modelleme ve yazıcı eğitimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TİKA'dan Hırvatistan'da 3 boyutlu modelleme ve yazıcı eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın Zabok şehrinde, "Temel Düzey 3 Boyutlu Modelleme ve 3 Boyutlu Yazıcı Eğitimi" düzenledi.

TİKA'dan Hırvatistan'da 3 boyutlu modelleme ve yazıcı eğitimi
18.09.2020 17:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:03

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın Zabok şehrinde, "Temel Düzey 3 Boyutlu Modelleme ve 3 Boyutlu Yazıcı Eğitimi" düzenledi.

Bölgedeki 14-30 yaş gençlere yönelik faaliyetler yürüten Zagor Dernekler Ağı iş birliğinde gerçekleştirilen eğitime katılanların, bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine hizmet eden faaliyetlere katkı sağlaması hedefleniyor.

TİKA'dan yapılan açıklamada, 14 katılımcının 100 saatlik eğitimi başarıyla tamamladığı ifade edilerek, proje sonunda 3 boyutlu yazıcı yardımında bulunulduğu belirtildi.

Sertifika töreninde konuşan TİKA Zagreb Koordinatörü Sedef Bulut, neredeyse her sektörde gerçekleştirilen eğitim projeleri arasında gençlere ve eğiticilerin eğitimine yönelik olanlarının en verimlileri olduğuna işaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarında katılımcıların gösterdikleri çabadan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Zagor Dernekler Ağı Koordinatörü Ivana Radanovic de gerçekleştirilen eğitime bölgedeki gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, günümüzde yeni teknolojilerin gençlere aktarılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Bu arada, Hırvatistan'ın Krapina-Zagorje bölgesinde gönüllülük faaliyetleri yürüten 15 farklı derneğin çatı organizasyonu olarak 2007'de kurulan Zagor Dernekler Ağı, bölgede gençlerin sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleyen eğitimler düzenliyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Lejla Biogradlija
Lejla Biogradlija
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Cimilli İbo Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Sörloth Tisserand Mehmet Özdilek Marcel Tisserand
Daha Fazla Uefa Kaza Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TİKA'dan Hırvatistan'da 3 boyutlu modelleme ve yazıcı eğitimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 17:06:34. #1.15#
title