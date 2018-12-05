Tika'dan Gürcistan Futboluna Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Ofisi, Gürcistan'daki Sairme Futbol Kulübüne, spor malzemesi yardımında bulundu.

TİKA Tiflis Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin İmereti bölgesinde 1967 yılında kurulan futbol takımı Sairme'nin sporcularına antrenmanlarını yapabilmeleri için spor kıyafeti, krampon, futbol topu, ayak koruyucu ve plastik saha işaretleri gibi spor malzemelerinin temin edildiği bildirildi.

Açıklamada, TİKA'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde eğitim projelerinin yanı sıra genç neslin sosyo-kültürel ve sportif hayatının teşvik edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bağdati Belediyesinin futbol kulübü olarak çalışmalarına devam eden Sairme takımının Gürcistan Milli Futbol Şampiyonası İmereti Liginde oynadığı anımsatılan açıklamada, kulüpte 17 ila 23 yaşlarında 60 genç ve çocuğun belediyeye ait statta antrenmanlarını yaptığı kaydedildi.