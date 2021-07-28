TİKA'dan Gürcistan'da sanatsal fotoğraf sergisi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Gürcistan'da sanatsal fotoğraf sergisi düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Gürcistan'da sanatsal fotoğraf sergisi düzenlendi.

TİKA Tiflis Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kurumun Gürcistan'da faaliyet gösterdiği Değişimler Platformu Derneği ile uyguladığı "Gürcistan'da Fotoğraf Çekmeyi Seviyorum" isimli projenin sonucunda kursiyerler ilk eserlerini verdi.

Başkent Tiflis'ten yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Kepenekçi köyünde 9 Temmuz'da açılışı yapılan Aşık Kamandar Müzesinin bahçesinde düzenlenen sergide, 30 Azerbaycan asıllı Gürcistan vatandaşı sanatçı adaylarının fotoğrafları sergilendi.

Bölgedeki Azerbaycan asıllı gençlerin sosyalleşmesi, istihdamı ve entegrasyonu gibi amaçları olan projede, ünlü fotoğraf sanatçısı Natela Grigalaşvili verdiği temel fotoğrafçılık eğitimiyle kursiyerlere sanat sevgisi ve farklı bakış açıları kazandırdı. "Kadın" ve "doğa" temalı 50 fotoğraftan oluşturulan sergide katılımcıların ilgisini ve beğenisini kazanan fotoğraflar projenin sadece ilk eserleri oldu.

Kursiyerler, fotoğraf alanında kendilerini geliştirerek çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Sergiye Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, fotoğrafçı Natela Grigalaşvili, yazar Gülenay Pınarbaşı ve araştırmacı Zeliha Eliaçık da katıldı.

Program kapsamında Aşık Kamandar'ın Müzesi'nin bahçesinde, Aşık Nargile ve ekibi tarafından küçük bir konser verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili