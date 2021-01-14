TİKA'dan Gürcistan'da mobilyacılık sektörünün kalkınmasına destek
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TİKA'dan Gürcistan'da mobilyacılık sektörünün kalkınmasına destek

14.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:47
TİKA'dan Gürcistan'da mobilyacılık sektörünün kalkınmasına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir mobilyacılık eğitim atölyesi kuruldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir mobilyacılık eğitim atölyesi kuruldu.

TİKA Tiflis ofisinden yapılan yazılı açıklamada, TİKA ile Gürcistan'daki Ustalar Okulu arasındaki iş birliği kapsamında, Tiflis'te yaklaşık 170 küçük ve orta ölçekli mobilya fabrikasının da bulunduğu Ustalar Şehri sanayi bölgesinde bir mobilyacılık eğitim atölyesi açıldığı belirtildi.

Açıklamada, atölyenin, modern mobilyacılık makine ve aletleri ile donatıldığı kaydedildi.

Atölyede kısa süreli eğitim programları aracılığıyla 3 yılda 800 kişiye mobilya imalatı konusunda eğitimin verilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, böylece uzman elemanların yetiştirilmesi ve onların istihdam ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, projeye göre mobilyacılık alanındaki yeniliklerin öğrencilere aktarılması ile güncel bilgi ve tekniklerin kavranmasının hedeflendiği aktarıldı.

Proje kapsamında Türkiye'den uzman getirilmesinin de planlandığı bilgisi verilen açıklamada, "Proje ile mobilyacılık sektöründe istihdam edilecek işgücü kapasitesinin arttırılmasının yanı sıra iki ülkenin eğitim ve sanayi alanlarındaki işbirliğinin daha da yüksek seviyeye taşınması desteklenmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Gürcistan'da mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin makine ve hammadde ihtiyacının yüzden 80 ila 90 arasında Türkiye'den temin edildiği vurgulandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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