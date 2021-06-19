Tika'dan Gürcistan'da Balıkçılık Projesi
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Tika'dan Gürcistan'da Balıkçılık Projesi

Tika'dan Gürcistan'da Balıkçılık Projesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gürcistan'da Acara Özerk Cumhuriyeti'ndeki Balıkçılık Projesindeki İlk Adımı Tamamlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gürcistan'da Acara Özerk Cumhuriyeti'ndeki Balıkçılık Projesindeki İlk Adımı Tamamlandı. Balık hastalıkları ve ölümlerini araştırmak üzere Türkiye'den gelen uzman, bölgede 5 günlük araştırma ve inceleme sürecini tamamladı. Uzman değerlendirmeleri sonrasında TİKA, "Balıkçılık Projesi" ne devam ederek, balıkçılık iyileştirme süreciyle bölgenin ekonomik olarak kalkınmasını hedefliyor.

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti'nde balıkçılık, tarım alanında en önemli sektörlerden biri. Acara Bölgesi'nin ilçelerinde birçok balık çiftliği faaliyet gösteriyor ve ülke ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Ancak, balık hastalıkları ile bakım hataları gibi nedenler söz konusu dalın geliştirilmesi için büyük bir engel haline gelebiliyor. Bölgede tatlı su balık çiftliklerinde üreticilerin tespit edemediği nedenlerden dolayı sıklıkla balık ölümleri yaşandığı için hükümetin talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden gelen Veteriner Hekim bölgede inceleme ve araştırmalarda bulundu.

Yıllık 55 ton balık üretilen Acara Bölgesi'ndeki Keda, Hulo, Kobuleti, Helvaçauri ilçelerinin köylerindeki balık çiftlikleri incelenerek analiz yapıldı. İncelemelerini tamamlayan veteriner hekimin değerlendirmeleri sonucunda bölgede balık hastalıkları ve alabalık yetiştiriciliği eğitimleri verilmesi planlanıyor.

Ayrıca, bölgede kurulması planlanan balık hastalıkları laboratuvarı, sadece Acara'ya değil, Batı Gürcistan Guria ve Samegrelo Bölgelerine de hizmet verecek. Projeden sadece Acara'da 50'ye yakın balık çiftliğinin faydalanması düşünülüyor.

Kaynak: Habermetre

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