TİKA'dan Gürcistan'da 1000 aileye Kovid-19'la mücadele yardımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TİKA'dan Gürcistan'da 1000 aileye Kovid-19'la mücadele yardımı

TİKA'dan Gürcistan'da 1000 aileye Kovid-19'la mücadele yardımı
04.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:12

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Gürcistan'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Gürcistan'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri dağıttı.

TİKA Tiflis Ofisi'nden yapılan açıklamada, kurumun, Gürcistan'ın çeşitli bölgelerindeki 1000 aileye gıda yardımı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin Acara, Samegrelo, Guria, Svaneti, Kartli ve Kakheti bölgelerinde yaşayan insanlara gıda malzemelerinin ulaştırıldığı kaydedildi.

Gürcistan Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze, yapılan yardımlarla bölge halkının ihtiyacının karşılandığını, TİKA'nın bu projeyle insanlığa hizmet ettiğini ve ihtiyaç sahibi ailelerle bu yardımları buluşturan herkese teşekkür ettiğini iletti.

Salgından çok etkilenen ve göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tsalenjikha ilçesinin Belediye Başkanı Besik Partshvania ise TİKA'nın yapmış olduğu yardımların anlamının görülenden kat ve kat fazla olduğunu belirtti.

Partshvania, salgınla mücadele kapsamında yapılan bu yardımlar sayesinde yalnız olmadıklarını hissettirdiği için Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA'ya teşekkür ettiğini kaydetti.

TİKA, Kovid-19'la mücadele kapsamında daha önce başkent Tiflis'e yakın Vaziani Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki ekmek fırınında günlük 5 bin ekmek üretimi ve yine Vaziani Dikiş ve Ayakkabı Atölyesinde 25 bin cerrahi maskenin üretimini hayata geçirmişti.

TİKA'dan Gürcistan'da 1000 aileye Kovid-19'la mücadele yardımı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor Haberler
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Koronavirüste 'sahte şafak' tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Taş ocağından çıkan termal su, bölge halkını heyecanlandırdı
Taş ocağından çıkan termal su, bölge halkını heyecanlandırdı
Haftaya yükselişle başlayan gram altın 385 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan gram altın 385 liradan işlem görüyor
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi şekillenecek
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi...
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Bu kez İzmir'de görülen çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği iddiası tartışma yarattı
Bu kez İzmir'de görülen çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği iddiası tartışma yarattı
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Adana'da yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan kadınlar: Gün yapıyorduk
Adana'da yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan kadınlar: Gün yapıyorduk
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Burak Özçivit Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Ersun Yanal Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Mayıs Kadın Samsun
Şu an buradasınız: TİKA'dan Gürcistan'da 1000 aileye Kovid-19'la mücadele yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 17:37:44. #1.14#
title