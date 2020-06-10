TİKA'dan Güney Sudan'ın Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek amacıyla başkent Juba'da ihtiyaç sahibi ailelere hijyen seti yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek amacıyla başkent Juba'da ihtiyaç sahibi ailelere hijyen seti yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika kıtasının en genç ülkesi olan Güney Sudan'ın Kovid-19 salgını ile mücadelesine destek amacıyla çoğunluğu gecekondu mahallelerinde yaşayan 510 aileye hijyen seti yardımı yapıldı.

Düzenlenen teslim töreninde konuşan TİKA Juba Koordinatör Yardımcısı Turgut Gazigil, denize kıyısı bulunmayan ülkede, alınan tedbirler kapsamında kara sınırlarının kapatılması ve hava trafiğinin durdurulmasıyla gıda ve temizlik malzemelerine erişimde zorluklar yaşandığına dikkati çekti.

Ramazan ayında başlatılan gıda yardımlarının ardından Juba'da Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde hijyen seti desteğinde bulunduklarını kaydeden Gazigil, ülkede bu yıl başta meslek edindirme ve istihdama yönelik projeler olmak üzere, tarım, eğitim ve sağlık alanlarındaki destek projelerine yoğunlaşacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA