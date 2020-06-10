TİKA'dan Güney Sudan'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek
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TİKA'dan Güney Sudan'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek amacıyla başkent Juba'da 510 aileye hijyen seti yardımında bulundu.

TİKA'dan Güney Sudan'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek
10.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:20

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek amacıyla başkent Juba'da 510 aileye hijyen seti yardımında bulundu.

TİKA, Afrika kıtasının en genç ülkesi olan Güney Sudan'ın Kovid-19 salgını ile mücadelesine destek vermek amacı ile çoğunluğu gecekondu mahallelerinde yaşayan 510 ihtiyaç sahibi aileye hijyen seti yardımında bulundu. Denize kıyısı bulunmayan ülkede, alınan tedbirler kapsamında kara sınırlarının kapatılması ve hava trafiğinin durdurulması ile birlikte gıda ve temizlik malzemelerine erişimde zorluklar yaşandığını belirten TİKA Juba Koordinatör Yardımcısı Turgut Gazigil, "Ramazan ayı içerisinde başlattığımız gıda yardımlarının ardından, Juba'da yardımlarımıza Kovid-19 salgını ile mücadele amacı ile hijyen setlerini de ekleyerek devam ediyoruz. Güney Sudan'da bu yıl içerisinde başta meslek edindirme ve istihdama yönelik projeler olmak üzere, tarım, eğitim ve sağlık alanlarında projelere yoğunlaşacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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