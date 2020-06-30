TİKA'dan Güney Sudan'a Kovid-19'la mücadeleye tıbbi ekipman desteği
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TİKA'dan Güney Sudan'a Kovid-19'la mücadeleye tıbbi ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek amacıyla Güney Sudan Sağlık Bakanlığına tıbbi ekipman ve hijyen malzemesi yardımı yaptı.

TİKA'dan Güney Sudan'a Kovid-19'la mücadeleye tıbbi ekipman desteği
30.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:40

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek amacıyla Güney Sudan Sağlık Bakanlığına tıbbi ekipman ve hijyen malzemesi yardımı yaptı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tıbbi maske, el dezenfektanı, dezenfektan püskürtme makinesi, doktor koruyucu tulumu ve tıbbi gözlükten oluşan yardımların teslim töreni düzenlendi.

Tören, Güney Sudan Sağlık Bakanı Elizabeth Achuei, Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Tuğrul Biltekin, Sağlık Bakanı Müsteşarı Dr. Mayen Machul Achiek ve TİKA Cuba Koordinatör Yardımcısı Turgut Gazigil katıldı.

Denize kıyısı bulunmayan ülkedeki tedbirler kapsamında gıda ve temizlik malzemelerine erişimde zorluklar yaşandığını belirten Büyükelçi Biltekin, "Ramazan ayında başlattığımız gıda ve hijyen seti dağıtımlarına, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Güney Sudan Sağlık Bakanlığına yapılan yardımları ekleyerek devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman dost Güney Sudan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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