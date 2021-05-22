TİKA'dan Güney Afrikalı kadın girişimcilere yönelik e-ticaret ve sosyal medya eğitimi
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TİKA'dan Güney Afrikalı kadın girişimcilere yönelik e-ticaret ve sosyal medya eğitimi

TİKA'dan Güney Afrikalı kadın girişimcilere yönelik e-ticaret ve sosyal medya eğitimi
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrikalı siyahi kadın girişimcilere yönelik sertifikalı e-ticaret ve sosyal medya eğitim programı düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrikalı siyahi kadın girişimcilere yönelik sertifikalı e-ticaret ve sosyal medya eğitim programı düzenledi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, ülkenin en büyük kenti Johannesburg'un tarihi Soweto semtinde düzenlenen bir haftalık eğitim programında, kursiyerlerin e-ticaret ve sosyal medya eğitiminin yanı sıra, fotoğrafçılık ve müşteri hizmetlerine yönelik atölye çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, programın hedefinin Güney Afrikalı kadın girişimcilerin ekonomik kapasitesinin artırılması olduğu kaydedildi.

Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, düzenlenen bir etkinlikle takdim edildi.

Etkinlikte, kadın girişimciler kendi ürünlerini de tanıtma fırsatı buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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