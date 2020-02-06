TİKA'dan Gine'de kadınlar için tarım istihdamı

06.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:16

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gine'de yürütülen proje kapsamında, 80 dönümlük verimli araziyi sebze yetiştiriciliği tarımına açarak kadınlara ek gelir sağlıyor.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Gine'nin başkenti Konakri'ye 2 saat mesafedeki 330 bin nüfusun yüzde 80'inin geçimini tarımla sağladığı Dubreka bölgesinde, verimli tarım arazileri sebze yetiştiriciliğine açıldı.

Kadınların istihdam edildiği tarım arazilerinde patlıcan, biber ve bamya yetiştirilerek yıl boyu sulama ve ilaçlama yöntemleri ile 3 kez ürün alınması planlanıyor.

Sebze üretimlerinden 40 tona yakın rekolte sağlanması ve yıl içerisinde 20 bin avroya yakın kazanç elde edilerek 60 ailenin bütçesine katkı sunulması öngörülüyor.

Projeden yararlanan katılımcılardan M'mah Soumah, TİKA'nın patlıcan, biber ve bamya yetiştirilmesi için tarım ekipmanları, tohum ve gübre tedarik ettiğini söyledi.

Soumah, "TİKA sulama sistemi kurdu. Şimdi tonlarca ürün elde edip satacağız, sebze daha fazla para kazandırıyor." dedi.

Kaynak: AA