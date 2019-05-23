Tika'dan Gine'de Engelli ve Yetim 500 Aileye Gıda Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gine'de Ramazan'da 500 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Gine Konakri'de engelli ve yetim çocukların yaşadığı dayanışma sitesinde 110 aileye ve Gine Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliğinde ihtiyaç sahibi 390 aileye gıda paketleri dağıtıldı. İçinde 25 kilogram pirinç, 5 litre yağ, 10 kilogram şeker, 2 kilogram makarna, 200 gram çay, 10 kilogram süt ve 10 kilogram domates salçası bulunan paketleri, Gine Sosyal Faaliyetler Kadın ve Çocuğu Destekleme Bakanı Hadja Mariama Sylla, Gine Diyanet İşleri Genel Sekreteri Ali Jamal, Maarif Gine Ülke Direktörü Ecevit Ercan ve TİKA Gine Koordinatörü Gökhan Keser tarafından ailelere teslim edildi.

Dayanışma sitesinde yaşayan engelliler, gündüzleri zor şartlar altında evlerine bir lokma ekmek götürebilmenin mücadelesini veriyor. Yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren site sakinlerinden Kade Mara adlı görme engelli kadın, "Hiç değilse Ramazan ayında çocuklarıma sıcak yemek pişirebileceğim. Allah Türk halkına zeval vermesin" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA