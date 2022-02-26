TİKA'dan Gine Bissau'ya sağlık ve eğitim yardımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TİKA'dan Gine Bissau'ya sağlık ve eğitim yardımı

AA, Gökhan Kavak - Güncel
 - Güncelleme:
TİKA'dan Gine Bissau'ya sağlık ve eğitim yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'ya sağlık ve eğitim yardım yardımı yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'ya sağlık ve eğitim yardım yardımı yaptı.

TİKA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Afrika ülkelerine insani yardım ve kalkınma desteklerinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Simoa Mendes Ulusal Hastanesi pediatri yoğun bakım ünitesine temin edilen kuvözler, başkent Bissau'da törenle Gine-Bissau Sağlık Bakanlığına teslim edildi." ifadesi kullanıldı.

Hastanede tedavi gören ihtiyaç sahibi çocuklar için okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım kiti de dağıtıldı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Batı Afrika, Afrika, Gine, TİKA, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title