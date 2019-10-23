TİKA'dan gelişmekte olan ülkelere "temiz üretim teknolojileri" eğitimi

23.10.2019 12:46

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve TÜBİTAK BUTAL iş birliğinde, Bangladeş, Cezayir, Eritre, Etiyopya, Filistin, Kenya, Mali, Moğolistan, Pakistan, Somali, Sudan, Tanzanya ve Tunus'tan katılan toplam 23 kursiyere "Dericilik Endüstrisinde Temiz Üretim Teknolojileri" adlı uluslararası eğitim verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir üretim teknolojileri alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla TİKA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve TÜBİTAK BUTAL iş birliğinde düzenlenen uluslararası eğitim programı kapsamında kamu kurumları, kalkınma idareleri ve teknoloji enstitülerinde görevli 23 uluslararası kursiyere İzmir, Bursa ve İstanbul'da "Dericilik Endüstrisinde Temiz Üretim Teknolojileri" eğitimi verildiği belirtildi.

Kursiyerler, teorik konuların yanı sıra üretim teknolojilerine ilişkin uygulamalı eğitimler aracılığıyla tecrübe edindi.

Eğitim kapsamda İstanbul CNR Expo Merkezi'ndeki 62. AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nı ziyaret eden katılımcılara üretimin dış ticaret ve pazarlamayı nasıl yönlendirdiği anlatıldı.

Ayrıca İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), Torbalı, Menemen ve Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi bölgelerindeki deri fabrikaları ve atık su arıtma tesislerinde gerçekleştirilen teknik incelemeler aracılığıyla kursiyerlere Türkiye'nin üretim teknolojileri alanındaki tecrübeleri aktarıldı.

Deri işletmelerinde temiz üretim ve atık yönetimi alanlarındaki sürdürülebilir yenilikçi teknolojiler hakkında bilgi edinmek üzere Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilen 5. Uluslararası Deri Mühendisliği Kongresi'ne de katılan kursiyerler, TÜBİTAK BUTAL tarafından laboratuvar ortamında düzenlenen test ve analiz eğitimlerinde pratik yapma şansı buldu.

TİKA, UNIDO, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen kapanış töreninde, sundukları eğitim sonu raporlarının ardından sertifikalarını alan katılımcılar, ülkelerinin insan gücü verimliliğini artıracak ve rekabet kabiliyetlerini yükseltecek bu uluslararası eğitimin çok faydalı olacağını belirterek Türkiye'ye ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA