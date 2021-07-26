TİKA'dan Gambiya'nın Acil Tıp Kapasitesinin Artırılmasına Destek
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TİKA'dan Gambiya'nın Acil Tıp Kapasitesinin Artırılmasına Destek

TİKA'dan Gambiya'nın Acil Tıp Kapasitesinin Artırılmasına Destek
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından T. C. Sağlık Bakanlığı ve Gambiya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Gambiyalı sağlık personeline Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında Acil Durum Müdahalelerine Giriş (ADG+) Eğitimi düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından T. C. Sağlık Bakanlığı ve Gambiya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Gambiyalı sağlık personeline Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında Acil Durum Müdahalelerine Giriş (ADG+) Eğitimi düzenlendi.

Proje kapsamında Gambiya Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 38 Gambiyalı sağlık personeline 5 gün boyunca Başkent Banjul'da Türkiye'den gelen doktorlar ve paramedikler tarafından Acil Durum Müdahalelerine Giriş (ADG+) dersleri verildi.

Eğitim sürecinde eğitmenler tarafından katılımcılara olay yeri yönetimi, acil hastaya müdahale, travma vakalarına yaklaşım, hasta taşıma teknikleri, takım çalışması, afet yönetimi, afet sonrası enfeksiyon değerlendirmesi, triyaj, afetlerde hastane planlaması ve acil servis yönetimi gibi konularda kapsamlı teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

Düzenlenen sertifika törenine TİKA Banjul Program Koordinatörü Mehmet Akif Eyigün, T. C. Sağlık Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Dairesi Başkanı Yusuf Irmak ve Gambiya Kovid-19 Vaka Yönetimi Başkanı Dr. Abubacarr Jagne katıldı.

TİKA Banjul Program Koordinatörü Mehmet Akif Eyigün yaptığı konuşmada TİKA'nın Gambiya'da sağlık alanında birçok proje gerçekleştirdiğini, önümüzdeki dönemde Gambiya Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde Gambiya'daki hastanelerde oksijen santrali kurmayı planladıklarını belirterek, Acil Durum Müdahalelerine Giriş (ADG+) Eğitimine katılan eğitimci, kursiyer ve paydaşlara teşekkür etti. T. C. Sağlık Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Dairesi Başkanı Yusuf Irmak ise eğitimin oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, eğitimi organize eden TİKA'ya ve iş birliklerinden ötürü Gambiya Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti. Gambiya Kovid-19 Vaka Yönetimi Başkanı Dr. Abubacarr JAGNE de konuşmasında Gambiya genelinde ulusal düzeyde bir acil servis hizmetleri birimi kurmak istediklerini, bu nedenle TİKA tarafından düzenlenen Acil Durum Müdahalelerine Giriş (ADG+) Eğitimi'nin kendileri için oldukça önemli olduğunu, bu eğitimleri alan sağlık personelinin yeni kurulacak acil servis hizmet birimlerinde görevlendirileceğini, bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne şükranlarını sunduklarını ifade etti.

Projenin bir sonraki aşamasında Gambiyalı kursiyerler arasından seçilen eğitici adaylarının Türkiye'ye gelerek ileri düzey eğitimler alması, yerel eğitici kapasitesinin güçlendirilmesi ve bu eğiticilerin Gambiya'da diğer sağlık personelini eğitmesi yer alıyor.

TİKA tarafından Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında 2017 yılından itibaren Sudan, Cibuti, Çad, Somali, Gine, Nijer ve Gambiya'da düzenlenen Acil Durum Müdahalelerine Giriş (ADG+) Eğitimlerine farklı ülkelerde devam edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Habermetre

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TİKA'dan Gambiya'nın Acil Tıp Kapasitesinin Artırılmasına Destek - Haberler
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