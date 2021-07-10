TİKA'dan Gambiya'daki sağlık çalışanlarına acil müdahale eğitimi
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TİKA'dan Gambiya'daki sağlık çalışanlarına acil müdahale eğitimi

TİKA'dan Gambiya'daki sağlık çalışanlarına acil müdahale eğitimi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gambiya'daki sağlık çalışanlarına acil müdahale eğitimi verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gambiya'daki sağlık çalışanlarına acil müdahale eğitimi verdi.

Türkiye'den gelen 3 doktor ve 2 tıbbi teknisyenin başkent Banjul'da verdiği 5 günlük acil müdahale eğitim kursuna Gambiya sağlık çalışanlarından 38 personel katıldı.

TİKA Banjul Program Koordinatörü Mehmet Akif Eyigün, eğitimin sonunda düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, TİKA'nın Gambiya'da bir oksijen fabrikası inşa etmek için Gambiya Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde olduğunu belirtti.

Eyigün, "Önerilen oksijen santralinin Gambiya'da sağlık sistemindeki oksijen kıtlığı sorununu çözmesi bekleniyor." dedi.

Gambiya Kovid-19 Tedavisi Başkanı Dr. Abubacarr Jagne de Gambiya'nın ulusal bir acil servis birimine sahip olmak istediğini kaydederek, TİKA'nın verdiği eğitimin ülkenin sağlık çalışanlarını bu görev için donanımlı hale getireceğini söyledi.

Eğitim alan sağlık personelinin diğerlerini de eğiteceğini aktaran Jagne, "Böyle bir eğitim, acil durumlara hazırlık kapasitemizi geliştirmede çok önemli." ifadesini kullandı.

Eğitime katılan Dr. Abdoulie Bah ise TİKA'nın Gambiya'ya verdiği desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Pandemi döneminde seyahat etmek çok zor ama (Türk doktorlar) sahip olduğunuz her şeyi bize vermek için risk aldınız. Size teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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