TİKA'dan Gambiya'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
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TİKA'dan Gambiya'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

TİKA'dan Gambiya'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Erenler Sofrası" ramazan programı kapsamında Gambiya'nın 8 bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Erenler Sofrası" ramazan programı kapsamında Gambiya'nın 8 bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı.

TİKA, bu program kapsamında ülkenin başkenti Banjul'un yanı sıra Kanifing, Brikama, Kerewan, MansaKonko, Basse, Kuntuar ve Janjanbureh bölgelerinde 1500 aileye gıda paketi yardımında bulundu.

TİKA Banjul Program Koordinatörü Mehmet Akif Eyigün, yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan gıda yardımının bölgelerdeki en savunmasız insanlara ulaşacağını umuyoruz." dedi.

Gambiya Hükümet Yetkilisi Landing Sanneh de TİKA'nın Gambiya'ya verdiği desteklerin geleneksel hale geldiğini belirterek, TİKA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de yardımlarda bulunduğunu anımsattı.

Sanneh, yardımlardan dolayı Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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