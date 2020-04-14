TİKA'dan Gagauz Özerk Yeri'ne gıda ve hijyen malzemesi yardımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'ne 250 adet yardım paketi ulaştırdı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'ne 250 adet yardım paketi ulaştırdı. Gıda ve hijyen malzemesinden oluşan yardım paketlerinin dağıtımı Kişinev Program Koordinasyon Ofisi tarafından yapıldı. Gagauz Özerk Yeri'nin Komrat bölgesine 110 paket, Çadır-Lunga bölgesine 90 ve Vulkaneşt bölgesine de 50 paket ulaştırıldı. Öte yandan, Moldova'nın başkenti Kişinev ve Beltsi kentinde bu hafta 750 yardım paketinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması bekleniyor. Kaynak: AA