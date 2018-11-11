Tika'dan Filistinli Fiziksel Engellilere Ekipman Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), işgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden fiziksel engelli Filistinlilere destek olmak amacıyla ekipman yardımında bulundu.

İhtiyaç sahibi Filistinlilerin yararlanması için Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren Arap Fiziksel Engelliler Derneğine TİKA tarafından alınan 16 kalemden oluşan 1000 adet ekipman teslim edildi.

Dernek tarafından fiziksel engelli Filistinlilerin hizmetine sunulacak ekipmanların içerisinde tekerlekli sandalye, yürüteç, medikal yatak gibi birçok malzeme bulunuyor.

Ekipmanların ihtiyaç sahiplerine dernek tarafından ücretsiz olarak kiralanarak engellilerin hayatını kolaylaştırması hedefleniyor.

Teslim törenin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan TİKA Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz, söz konusu ekipmanların Arap Fiziksel Engelliler Derneği tarafından bu tür malzemelere ihtiyaç duyan Kudüs'teki tüm Filistinlilerin hizmetine sunulacağını söyledi.

Korkmaz, TİKA'nın Kudüs'te dükkan, ev restorasyonu, yetim, dul ve şehit ailelerine yardım gibi birçok alanda projeler yürüttüğünü belirtti.

Kudüs davasının yükünün bu şehirde yaşayan Filistinlilerin omuzunda olduğunu ifade eden Korkmaz, "İşgal koşullarına biz de onlarla (Filistinliler) direnerek burada yaşamaya devam etmelerini, Kudüs davasına sahip çıkmalarını istiyoruz. Onlarla yaptığımız iş birliği sayesinde bu mübarek davaya hizmet etme şerefine nail oluyoruz." dedi.

"Kudüs Filistin davasının mihveridir"

Korkmaz, TİKA'nın 2005'ten bu yana Filistinlilere hizmet ettiğini ancak Kudüs'ün Filistin'de hizmet verdikleri yerler içerisinde ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'e ve Filistin'e ayrı önem verdiğine dikkati çeken Korkmaz, "Biz de sayın Cumhurbaşkanımızdan almış olduğumuz motivasyonla Kudüs'te her sektörde olabildiğince destek hizmetleri sağlamaya çalışıyoruz. Biz burayı (Kudüs) Filistin davasının bir mihveri olarak kabul ediyoruz. Kudüs'e göz bebeğimiz muamelesinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Teslim töreninin ardından Arap Fiziksel Engelliler Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Abdullah Sabri, TİKA Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz'a derneklerine yapılan yardımdan dolayı plaket takdim etti.