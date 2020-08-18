TİKA'dan Filipinli çiftçilere destek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinler'in Samar adasında bulunan "Quindapondan Doğu Samar San Pedro Çiftçiler Birliğine" tarım makinaları ve ekipmanları desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinler'in Samar adasında bulunan "Quindapondan Doğu Samar San Pedro Çiftçiler Birliğine" tarım makinaları ve ekipmanları desteğinde bulundu.

Filipinlerin en fakir bölgelerinden birisi olan ve tarım makine, ekipman yetersizliği gibi zorluklar nedeniyle ilkel şartlarda tarım faaliyetlerini sürdüren Samar Adasındaki çiftçiler, ortalamanın çok altında mahsul alabiliyorlardı.

Sulama için yalnızca yağmur suyunun kullanılabiliyor olması, su kaynaklarına ulaşım konusunda yaşanan zorluklar çiftçilerin ürün almasını zorlaştırıyordu.

TİKA tarafından sağlanan 2 adet el taraktörü, 2 adet prinç harman makinası, 8 adet su motoru ile su sıkıntısı çeken çiftçilerin tarım verimliliği arttırılarak, bölgede yaşayan insanların daha fazla ürün elde etmesine yardımcı olundu.

Bugüne kadar hiçbir uluslararası yardım kuruluşunun gitmediği bölgede TİKA tarafından yapılan destek bölge halkı ve Filipinli yetkililer tarafından takdirle karşılandı. - ANKARA

Kaynak: İHA