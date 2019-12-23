TİKA'dan Filipinler'de Moro Müslümanlarına yardım

23.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:06

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moro Müslümanlarının yaşadığı Filipinler'deki Mindanao Bölgesi'nin farklı yerlerinde yaptırılan beş okul binası ve üç klinik son teknoloji eğitim materyalleri ve tıbbi ekipmanlarla donatıldı.



TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Mindanao'da devam eden barış sürecine katkıda bulunmak ve bölgede yaşayan Moro Müslümanlarının sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla Müslüman Mindanao'da (Bangsamoro) beş okul ve üç kliniğin inşaatları TİKA tarafından bitirilmişti. Okullar ve klinikler 2019 yılı içinde Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARRM) bünyesindeki Eğitim ve Sağlık bakanlıklarına teslim edilmişti.

Okulların ve doğum kliniklerinin tam olarak kullanılabilmesi için gerekli tüm eğitim malzemeleri, tıbbi ekipmanlar, ilaçlar ve diğer gerekli malzemeler TİKA tarafından temin edilerek ilgili yerel yetkililere iletildi. Bu binalar, malzemelerin montajı bittiğinde bölgelerinde en ileri teknolojiyle donatılmış okullar ve sağlık kuruluşları olacak.

Filipinler'de Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Müslüman Mindanao (Bangsamoro) Özerk Bölgesi, geçmişte merkezi hükümet tarafından çok ihmal edilmesi, adil olmayan uygulamalar ve yıllar süren silahlı mücadeleler sebebiyle ülkenin en geri kalmış bölgesi konumunda. Bölgede sosyo-ekonomik göstergeler ülke ortalamasının oldukça altında ve özellikle eğitim ile sağlık alanında imkanlar çok kısıtlı bulunuyor.

Bölgede hastane ve kliniklerin sayısının az olması nedeniyle özellikle anne ve çocuk sağlığı konusunda sıkıntılar çekiliyor. Tıbbi koşullar altında gerçekleştirilen yüzde 33'lük doğum oranı ülke ortalamasının yarısına tekabül ediyor. Her 10 çocuktan 4'ü aşı olamıyor. Bölgenin sağlık altyapısının yetersiz oluşunun yanı sıra temiz içme suyunun birçok yerde hala bulunmaması ve olumsuz hijyenik şartlar sağlık sorunlarını daha da artırıyor.

Bölgede yıllar süren iç çatışmalar nedeniyle eğitim de istenen seviyede değil. Bölgedeki eğitim verileri ülke ortalamasının oldukça altına kalıyor.

Kaynak: AA