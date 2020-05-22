TİKA'dan Etiyopya'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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TİKA'dan Etiyopya'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

ADDİS Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Etiyopya'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan Etiyopya'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
22.05.2020 00:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 00:01

ADDİS Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Etiyopya'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp'ın katılımıyla başkent Addis Ababa'da ve Oromia bölgesine bağlı Sululta ve Legetafo şehirlerinde, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplarda 2 binden fazla kişiye 17 ton gıda paketi ulaştırıldı.

Büyükelçi Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor zamanlar geçiren Etiyopyalıların yanında olduğunu belirterek, "Türkler ve Etiyopyalılar dosttur. Arkadaşlar zor zamanlarda daha çok birbirlerine destek oluyorlar." dedi.

TİKA Addis Ababa Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş, TİKA'nın Sahra Altı Afrika'daki ilk TİKA ofisini Etiyopya'da açtığının altını çizerek, 2 ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin özel olduğunu vurguladı.

Sululta Kampı'nda yardım alanlardan Ne'ami Yusuf, Türkiye'den aldığı yardım nedeniyle büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

TİKA, ramazan ayı boyunca Etiyopya'nın farklı bölgelerinde 50 ton gıda yardımı yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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