TİKA'dan Esvatini'ye dikiş makinesi desteği Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Güney Afrika ülkesi Esvatini'nin maske üretebilmesi için dikiş makinesi yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Güney Afrika ülkesi Esvatini'nin maske üretebilmesi için dikiş makinesi yardımında bulundu.

TİKA Pretorya Program Koordinatörü Mehmet Akif Şekerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esvatini'nin Tinkhundla Yönetim ve Gelişim Bakanlığının Kovid-19 ile mücadelede maske üretmek için TİKA'dan dikiş makinesi talebinde bulunduğunu belirtti.

Tinkhundla Topluluk Geliştirme Sorumlusu Majahodvwa Nkonde, Tinkhundla Bakanlığının TİKA'nın Esvatini'ye verdiği desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nkonde, getirilen dikiş makineleriyle bakanlığının toplumlarda yoksulluğu ve işsizliği azaltmak ve gelir kaynaklarını geliştirme görevini yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.

Makinelerin, bölgedeki 5 eğitim merkezinde becerilerini geliştirmek isteyenlerin sayısını ve ürettikleri ürünlerin kalitesini artıracağının altını çizen Nkonde, "Bölgede daha fazla istihdam fırsatı ve girişimcilik becerisinin yaratılmasına yol açacak, böylece topluluklardaki yoksulluk ve işsizlik sorunlarını azaltacak." dedi.

TİKA'nın verdiği dikiş makineleri, Kalkınmada Kadın Eğitim Merkezlerine dağıtılacak.

Esvatini'de şimdiye kadar 506 Kovid-19 vakası görülürken, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA