TİKA'dan D-8 çalıştayına destek

24.09.2019 12:36

"D-8 Ülkelerinde Sürdürülebilir Kalkınma Odaklı Uluslararası Yatırım Anlaşmaları Reformu" konulu çalıştay İstanbul'da yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre çalıştay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gelişen Sekiz (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve İslam Kalkınma Bankası (IsDB) iş birliğinde düzenlendi.

D-8 ülkelerinden (Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye) gelen kamu görevlilerine, mevcut eski nesil İkili Yatırım Anlaşmalarının (BIT) sürdürülebilir kalkınma iş birliği hedefleri doğrultusunda modernizasyonuna destek amacını taşıyan çalıştayda, katılımcılar kendi ülkelerindeki sürdürülebilir kalkınma odaklı BIT reformuyla ilgili farklı politika seçenekleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda ayrıca, D-8 ülkelerindeki uluslararası yatırım anlaşmalarının uygulanmasında karşılaşılan zorluklar tartışıldı.

D-8 Genel Sekreterinden TİKA'ya teşekkür

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, açılış konuşmasında, çalıştayın gerçekleşmesinde desteği olan tüm kuruluşlara ve TİKA'ya teşekkür etti.

Çalıştayda konuşma yapan UNCTAD Yatırım Politikaları yetkilisi Hamed El Kady, mevcut uluslararası yatırım anlaşmalarının çoğunlukla 1980'li ve 1990'lı yıllarda imzalandığını anımsatarak, anlaşmaların genelde yatırımın korunmasına yönelik olduğunu ve sadece bir problem çıktığında gündeme geldiklerini belirtti.

Yatırım anlaşmaları reformu ile devletlerin ve yatırımcıların hak ve yükümlülüklerinin dengelenmesinin hedeflendiğini aktaran Kady, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de bu süreçte dikkate alınmasının gerekliliğine işaret etti.

Çalıştayın tavsiye niteliğindeki sonuç bildirgesinde D-8 ülkelerinin aralarında iş birliği yapmasının ve uluslararası yatırım politikaları ile ilgili konularda koordinasyon halinde olmalarının önemine üzerinde duruldu.

Bildiride ayrıca, UNCTAD'ın, D-8 ülkelerinin daha dengeli ve sürdürülebilir kalkınma odaklı yatırım politikaları oluşturmalarına yardımcı olma konusundaki merkezi rolüne ve sürdürülebilir kalkınma için yeni nesil yatırım teşviki ve kolaylaştırıcı politikaların geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA