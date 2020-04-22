TİKA'dan, Covid-19 ile Mücadelesinde Sırbistan'a Destek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'da 250 aileye gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'da 250 aileye gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıttı.

Dünyada birçok ülkede olduğu gibi, Sırbistan'da da Covid-19 ile mücadele amacıyla alınan tedbirler kapsamında kapatılan iş yerleri nedeniyle birçok kişi gelirlerinden yoksun kaldı. Sırbistan'da, salgın hastalık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 60 yaş üstünün sokağa çıkması da yasaklandı.

TİKA, Sırbistan'ın bu zor günlerinde Türkiye Mezunları Derneği-ASMAT ile işbirliğinde, özellikle evinden çıkamayan yaşlılar ve gelir düzeyi düşük ailelerin yardımına koştu.

TİKA tarafından yerelden temin edilen gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan koliler, Türkiye Mezunları Derneği üyeleri tarafından ihtiyaç sahibi 250 aileye ulaştırıldı.

Sırbistan'ın Sancak Bölgesinde Novi Pazar, Tutin, Syenitsa, Priyepolye, Priboy ve Nova Varoş şehirlerinde yapılan dağıtımlarda yardımların ulaştırıldığı evlerden Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür edildi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA