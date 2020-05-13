TİKA'dan Cibuti Kızılayına Kovid-19 salgınıyla mücadelede destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TİKA'dan Cibuti Kızılayına Kovid-19 salgınıyla mücadelede destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla Cibuti Kızılayına koruyucu malzeme ve hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

TİKA'dan Cibuti Kızılayına Kovid-19 salgınıyla mücadelede destek
13.05.2020 07:12 | Son Güncelleme: 13.05.2020 07:12

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla Cibuti Kızılayına koruyucu malzeme ve hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

Malzemelerin teslim töreninde konuşan TİKA Program Koordinatörü Kutluhan Yücel, dostların zor günlerde tanındığını belirterek, "TİKA, bu zor günlerde Cibuti'nin yanında olmaya kararlıdır." dedi.

Bu projenin, TİKA'nın dünyanın dört bir yanında yürüttüğü yardım programının bir parçasını oluşturduğunu dile getiren Yücel, "Cibuti Kızılayı, Kovid-19 salgını ile savaşında kesinlikle yalnız değildir. Bu yardım aynı zamanda Türkiye'nin şimdiye kadar Cibuti'de yaptığı yardımlarının devamı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Cibuti Kızılayı Başkanı Abdi İbrahim Farah da geçirmekte oldukları buhranlı süreçte anlamlı yardımından dolayı TİKA ve Türkiye'ye teşekkür ederek, "Geçen nisan ayında Türkiye'den bir miktar yardım gelmişti. TİKA'nın yapmış olduğu bu ikinci yardım ise Kızılayın ihtiyaçlarına büyük bir katkıdır. Bu yardımlar ile iki ülkenin iyi olan ilişkileri daha da pekişmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yücel tarafından Ahmed'e teslim edilen malzemeler, 2000 tıbbi maske, 2000 eldiven, 2000 dezenfektan, 200 lastik bot, 200 koruyucu gözlük, 100 paket peçete ve 1000 antibakteriyel sabun ve 1000 çamaşır suyundan oluşuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Haber
Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti Haber
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Son dakika: 6 şehrimiz, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Son dakika: 6 şehrimiz, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf...
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basan hırsızlar yakalandı
Çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basan hırsızlar yakalandı
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına 'Sipariş alamazsın' diyen grup saldırdı
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına "Sipariş alamazsın" diyen grup saldırdı
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Hüseyin İnan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ersin Korkut Türkan Şoray Özer Kızıltan
Spor Hasan Şaş Tamer Tuna Gökhan Gönül Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Futbol Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: TİKA'dan Cibuti Kızılayına Kovid-19 salgınıyla mücadelede destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 07:29:38. #1.15#
title