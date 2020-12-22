TİKA'dan Cezayirli kadınlara atölye malzemesi desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'in kırsal bölgelerinde yaşayan kadınlar için 3 farklı bölgede baharat işleme atölyesi kurulumu amacıyla makine ve ekipman desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'in kırsal bölgelerinde yaşayan kadınlar için 3 farklı bölgede baharat işleme atölyesi kurulumu amacıyla makine ve ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Bejaja şehrinin kırsalında yaşayan kadınların sosyoekonomik durumlarını iyileştirmek amacıyla AFUD Kırsal Kadınlar Derneği ile yapılan iş birliği çerçevesinde baharat üretimi için kurutma, parçalama ve vakumlama aşamalarında ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanların temin edildiği bildirildi.

Sağlanan 34 malzeme desteği, Bejaia şehrine bağlı Benı Melıkeche, Bouhamza ve Ighil Ali bölgelerinde yaşayan kadınlar için kurulacak baharat işleme atölyelerinde kullanılacak. Malzemelerden 109 kadın yararlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı