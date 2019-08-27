TİKA'dan Cezayir'de 3D tasarım ve modelleme eğitimi

27.08.2019 10:44

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cezayir'in iki farklı şehrinde düzenlenen ve 45 kişinin eğitim gördüğü "3 boyutlu tasarım ve modelleme eğitimi" tamamlandı.



Cezayir Teknoloji Geliştirme ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi Başkanlığı (DGRSDT) ile Batna Üniversitesinde TİKA tarafından "3 boyutlu tasarım ve modelleme eğitimi" düzenlendi. Eğitime katılan ve başarılı olan 45 katılımcıya sertifikaları törenle dağıtıldı.



Mesleki Eğitim ve İstihdamı Artırma Programı (MESİP) kapsamında 14 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 3 hafta süreyle Cezayir Teknoloji Geliştirme ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi Başkanlığında, 4-22 Ağustos tarihleri arasında ise yine 3 hafta olmak üzere Batna Üniversitesinde düzenlenen eğitimde katılımcılar temel düzeyde 3 boyutlu tasarım eğitimi alırken, TİKA tarafından her iki kuruma temin edilen 3D yazıcılarıyla tasarladıkları ürünleri elde etme fırsatını buldular.



Cezayir'deki sertifika töreni Cezayir Teknoloji Geliştirme ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Abdelhafid Aourag, Batna'daki sertifika töreni ise Batna Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belgacem Bouzida'nın katılımıyla gerçekleşti. Eğitim faaliyetiyle ilgili olumlu düşüncelerini ifade eden yetkililer, TİKA'nın bilimsel ve teknolojik yeniliklerin Cezayir'e aktarılması konusundaki faaliyetlerinin devam etmesini temenni ettiklerini vurguladılar. - ANKARA

Kaynak: İHA