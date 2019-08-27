TİKA'dan Cezayir'de 3D tasarım eğitimi

27.08.2019 11:32

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'in iki şehrinde 3 boyutlu tasarım ve modelleme eğitimi verdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA'nın Mesleki Eğitim ve İstihdamı Artırma Programı (MESİP) kapsamında geçen ay ve bu ay üçer hafta süreyle Cezayir Teknoloji Geliştirme ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi Başkanlığında (DGRSDT) ve Batna Üniversitesinde eğitimler düzenlendi.

Kurs boyunca temel düzeyde 3 boyutlu tasarım eğitimi alan katılımcılar, TİKA'nın her iki kuruma sağladığı 3D yazıcılarla tasarladıkları ürünleri elde etme fırsatını buldu.

Eğitimlerde başarılı olan 45 uzmana sertifikaları törenle dağıtıldı.

Başkent Cezayir'deki sertifika törenine DGRSDT Başkanı Prof. Dr. Abdelhafid Aourag, Batna'daki sertifika törenine ise Batna Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belgacem Bouzida katıldı.

Törenlerde konuşan yetkililer, eğitim faaliyetiyle ilgili olumlu düşüncelerini ifade ederek, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik yeniliklerin Cezayir'e aktarılması konusundaki faaliyetlerinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA