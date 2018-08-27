Tika'dan Çad İtfaiyesine Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) koordinasyonunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eğitim tesislerinde, Encemine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline kurtarma ve ilk yardım eğitimi verildi.

TİKA tarafından organize edilen eğitim kapsamında ise Encemine Büyükşehir Belediyesi İtfaye Müdürlüğü personeline, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eğitim tesislerinde, yangın kimyası ve davranışı, LPG doğal gaz bilgisi, yangın söndürme maddeleri ve kullanım teknikleri, ileri seviye kurtarma gibi hayati alanlarda eğitimler verildi. Eğitime katılan Encemine Büyükşehir Belediyesi personelinden Mahamat Laoual Hassan, "Meslek hayatımın yirminci yılında olmama rağmen, bu eğitimler sayesinde, kendimi sanki ilk defa işe başlamış gibi heyecanlı hissediyorum. Çünkü bir çok alanda körelen bilgilerimizi tazeledik ve kendimi göreve daha hazır halde hissediyorum, Türkiye'ye, TİKA'ya çok teşekkür ediyorum. Bizler için bu eğitim sayısız faydalar sağladı. Türk kardeşlerimiz bizlere büyük bir misafirperverlik gösterdi. Bu anları hayatım boyunca unutmayacağım" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Encemine Büyükşerhir Belediyesi arasında 2014 yılında imzalan kardeş şehir protokolü ile bir çok alanda işbirliği yapılması amaçlandı. Bu kapsamda 2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden giden uzman heyet tarafından Encemine'de itfaiye personeline eğitim verilmişti. - ANKARA